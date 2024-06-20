Прогулка на катере Путину не помогла: еще одна страна подписалась под декларацией саммита мира

Зеленский поблагодарил нового подписанта за поддержку усилий по достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира

К коммюнике Глобального саммита мира продолжает присоединиться все больше стран. Новым подписантом стала Замбия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил данное государство за поддержку усилий по достижению устойчивого, всеобъемлющего и справедливого мира.

"Мы ценим растущую поддержку Мирного саммита и его заключительного коммюнике на всех континентах, включая Африку. Мы ценим, что Замбия вместе с другими африканскими странами занимает четкую позицию в пользу Устава ООН, мира и прогресса. Формула мира – это инклюзивный формат, в котором каждая страна может высказать свое мнение и внести свой вклад в достижение общих целей", — сказал он.

Также Зеленский призвал все миролюбивые страны присоединиться к Коммюнике и реализации Формулы мира.

"Вместе мы сможем восстановить мир, стабильное развитие и взаимное уважение в международных делах", — считает президент.

Стоит отметить, что в прошлом году Замбия и ряд других стран хотели выступить миротворцами между Россией и Украиной, а также договориться об увеличении поставок на свой континент зерна и удобрений из этих двух стран. Для этого их лидеры приезжали в Украину, а затем в РФ. Во время этого визита Путин так хотел задобрить африканских коллег, что после официальной части повез их кататься на катере по Финскому заливу.

Напомним, ранее мы писали о том, что к декларации саммита мира присоединилась страна, не присутствовавшая на нем. Речь идет об Антигуа и Барбуде, расположенной в восточной части Карибского моря.