Резонансна заява італійської прем'єрки Мелоні про Росію на Саміті миру виявилася помилкою перекладу: подробиці

Жодного слова про примус Росії до капітуляції

Слова прем’єрки Італії Джорджії Мелоні про те, що Росію примусять здатися у разі її відмови виконати умови Саміту миру, виявилися помилкою перекладу. Насправді, прем’єр-міністерка висловилася інакше.

Про це повідомив журналіст-міжнародник Юрій Фізер у своєму Facebook. Він зауважив, що під час синхронного перекладу виникла прикра помилка.

"Звісно, що усім українцям дуже хотілося би, щоб пані Мелоні це сказала.Тому дуже багато українських ЗМІ виклали це на своїх сторінка в інтернеті. Але ні, вона цього не казала", — написав Фізер і надав правильний переклад слів Мелоні. За його словами, вона мовила наступне:

"Захищати Україну означає захищати ту систему правил, яка об'єднує міжнародне співтовариство і захищає кожну країну. Якби Україна не могла розраховувати на нашу підтримку і тому була б змушена капітулювати, сьогодні ми не були б тут, щоб обговорювати мінімальні умови для переговорів", — насправді мовила Мелоні.

Помилка виникла під час синхронного перекладу. За словами журналіста, жодного слова про примус Росії до капітуляції у разі її відмови виконувати умови Саміту миру Мелоні не промовила.

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