"Це вперше": комюніке саміту миру у Швейцарії підписала країна, яка не була присутня на ньому

Українську Формулу миру поділяють усі континенти та регіони світу

До комюніке Глобального саміту миру приєдналась країна, яка не була присутня на ньому. Йдеться про Антигуа і Барбуда, яка розташована у східній частині Карибського моря.

Ця держава стала першою, яка, попри свою відсутність, підтримала підсумкову декларацію. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", — написав глава держави.

Президент також додав, що приєднання країни до комюніке свідчить про те, що українську Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну. Президент України вірить, що ця коаліція лише зростатиме.

"Дійсно стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство. Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", — написав Зеленський.

Довідково: Антигуа і Барбуда — держава, що складається з двох головних островів в групі Малих Антильських островів у Вест-Індії. Розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном. Держава здобула незалежність від Великої Британії у 1981 році. Є членом Карибського співтовариства (КАРІКОМУ), Організації Об'єднаних Націй та Співдружності Націй.

Антигуа і Барбуда на мапі

Нагадаємо, ми писали, що, окрім Іраку та Йорданії, чиї підписи зникли під загальним комюніке Саміту миру у Швейцарії, під документом пропав також підпис Руанди. Натомість у списку з'явився підпис Вселенського Патріархату.