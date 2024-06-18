Мінус Руанда плюс Варфоломій: список підписантів під комюніке Саміту миру знову змінився

Причини відклику підпису невідомі

Окрім Іраку та Йорданії, чиї підписи зникли під загальним комюніке Саміту миру у Швейцарії, під документом пропав також підпис Руанди. Натомість у списку з'явився підпис Вселенського Патріархату.

Про це свідчить оновлений список підписантів, який опублікував сайт МЗС Швейцарії. Його було оновлено 17 червня: Руанда зникла, а Вселенський Патріархат (Ecumenical Patriarchate) з’явився.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій брав участь у Саміті миру у Швейцарії. З ним зустрічався президент України Володимир Зеленський. Він подякував патріарху за залучення країн до участі у Саміті.

Спочатку повідомлялося, що підсумкову декларацію Глобального саміту миру підписали 80 держав та чотири організації. Невдовзі з'явилася інформація, що Йорданія та Ірак нібито відкликали свої підписи, але заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква пояснив, що ці країни не підписували фінальний документ Саміту. Їхні підписи з'явилися у списку підписантів внаслідок технічного збою.

Як повідомляв "Телеграф", у МЗС Індії заявили, що країна на Глобальному Саміті миру у Швейцарії відмовилася підписувати загальний підсумковий документ, оскільки є прихильницею російського наративу про "варіанти, які є прийнятними для обох сторін". Водночас Індія нібито поділяє глобальне занепокоєння війною в Україні та підтримує бажання досягти миру.