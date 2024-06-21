Україна працює над поверненням з ЄС чоловіків, які виїхали нелегально: Клименко розповів деталі

Українські прикордонники майже щодня затримують десятки людей, які намагаються втекти до країн Євросоюзу

Україна та Європейський Союз ведуть переговори щодо повернення українських громадян, які нелегально виїхали за кордон. Вони порушили українське законодавство, тому Україна хотіла б повернути їх назад.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтервʼю "Радіо Свобода". За його словами, у Євросоюзі поки що здебільшого превалює позиція не повертати цих людей в Україну.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського Союзу. Звичайно що кожна країна Європейського Союзу діє за законами та за правилами Єврокомісії, тому ці переговори триватимуть і надалі – щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", – зазначив він.

Клименко додав, що українські прикордонники майже щодня затримують десятки людей, які намагаються втекти до країн Євросоюзу – через Тису, або через ліси. Не всі ці люди тікають від мобілізації.

"Ми затримуємо людей не тільки безпосередньо на кордоні, а й на блокпостах, на пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів від кордону. Ми говоримо, звичайно, про десятки людей кожного дня. Буває 10, буває 20, буває 30. І ми говоримо не тільки про людей, яких хочуть переплисти, наприклад, Тису, або пройти ліс, або пройти через гори. Ми говоримо і про тих людей, які на пунктах пропуску намагаються пройти по підробних документах. І це достатньо великий процент, приблизно 15% таких наших громадян", – сказав міністр.

При цьому Клименко відмовився назвати кількість чоловіків призовного віку, яких затримали на кордоні з початку війни. За його словами, це закрита цифра, яка до того ж не відображає реальний стан справ.

"Ці цифри на сьогодні закриті й вони не відображають реальний стан справ, тому що тих людей, яких ми затримуємо за 15 – 20 чи навіть за 10 кілометрів від кордону, ми також в ці цифри рахуємо", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найсмішніших спроб перетнути кордон. Порушники одягали дивні костюми або використовували невідповідне спорядження.