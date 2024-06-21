Украина работает над возвращением из ЕС мужчин, уехавших нелегально: Клименко рассказал детали

Украинские пограничники почти каждый день задерживают десятки людей, пытающихся бежать в страны Евросоюза

Украина и Европейский Союз ведут переговоры о возвращении украинских граждан, нелегально уехавших за границу. Они нарушили украинское законодательство, поэтому Украина хотела бы вернуть их обратно.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода". По его словам, в Евросоюзе пока в основном превалирует позиция не возвращать этих людей в Украину.

"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского Союза. Конечно, что каждая страна Европейского Союза действует по законам и по правилам Еврокомиссии, поэтому эти переговоры будут продолжаться и дальше — о возможном возвращении наших граждан, если они нелегально пересекли границу", — отметил он.

Клименко добавил, что украинские пограничники почти ежедневно задерживают десятки людей, которые пытаются бежать в страны Евросоюза – через Тису или через леса. Не все эти люди бегут от мобилизации.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5-10 километрах от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например, Тису, или пройти через горы. Мы говорим и о тех людях, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И это достаточно большой процент, примерно 15% таких наших граждан", – сказал министр.

При этом Клименко отказался назвать количество мужчин призывного возраста, задержанных на границе с начала войны. По его словам, это закрытая цифра, к тому же не отражающая реальное положение дел.

"Эти цифры на сегодняшний день закрыты и они не отражают реальное положение дел, потому что тех людей, которых мы задерживаем в 15 – 20 или даже в 10 километрах от границы, мы также в эти цифры считаем", – отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" делал подборку самых смешных попыток пересечь границу. Нарушители одевали странные костюмы или использовали неподходящее снаряжение.