На оновлення даних залишився місяць: чи може ТЦК затримувати до цього часу

Процес оновлення персональних даних громадянами та загальна мобілізація триватимуть одночасно

Із запровадженням нового закону про мобілізацію в Україні військовослужбовці мають час, щоб оновити свої облікові дані. Усього цей процес було відведено 60 днів і 16 липня строк закінчується.

У Міністерстві оборони розповіли, чи можуть представники ТЦК до 16 липня затримувати окремих осіб, доставляти їх на проходження військово-лікарської комісії та одразу мобілізувати. Про це пише РБК-Україна.

У відомстві пояснили, що з 6 травня 2024 року президент України видав Указ №272/2024 "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації", затверджений Законом України від 8 травня 2024 року №3685-IX. Згідно з цим указом, термін проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб, починаючи з 14 травня 2024 року.

Це означає, що процес оновлення персональних даних громадянами та загальна мобілізація триватимуть одночасно і не впливатимуть один на одного.

Таким чином, мобілізаційні заходи в Україні, зокрема заклик на військову службу, направлення на ВЛК, вручення мобілізаційних розпоряджень або "бойових повісток" триває у звичайному режимі.

До речі, як зазначили у Міноборони, у Кабінеті міністрів поки що не розглядають можливість продовження строків оновлення даних після 16 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть за новим законом про мобілізацію в Україні закликати на службу аспірантів.