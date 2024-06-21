"У нас немає часу": Зеленська розповіла в відвертому інтерв'ю, як війна впливає на родинні стосунки з президентом

Попри перешкоди, які постали на шляху їх родини, шлюб залишається міцним.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабна війна з Росією впливає на її стосунки з чоловіком Володимиром Зеленським. Жінка зізналася, що бачиться з чоловіком рідко.

Тому на сварки у головної пари країни просто немає часу. Про особисте життя дружина президента розповіла в інтерв'ю The Telegraph.

За словами пані Зеленської, "складна" сімейна динаміка серед іншого негативно впливає на президента. "Звичайно, ми хочемо, щоб це змінилося, тому що сім’я потребує нормального життя, дітям потрібен батько частіше, ніж вони можуть дозволити собі його бачити, і він втомлюється від такого способу життя", — поділилася Зеленська.

Існує також додатковий тиск зі сторони світу на їхній шлюб. Перша леді знає, що люди дивляться на неї та пана Зеленського як на єдиний фронт, який разом дає надію, що з країною все буде добре. Це дуже виснажує. Але перша леді розуміє, що таке шоу також часом приносить користь.

Олена Зеленська розповіла, що попри перешкоди, які постали на шляху їх родини, шлюб залишається міцним. Вона пожартувала, що це через рідкість їхніх зустрічей. Адже їм завжди є про що поговорити. "Ми не набридли один одному, ми сумуємо", — додала вона. "У нас немає часу злити один одного або сваритися, тому останнім часом у нас взагалі немає сварок".

Пані Зеленська також додала, що є прихильницею консультацій із сімейним психологом. Та висловила надію на те, що така терапія їм з чоловіком не знадобиться.

"Якщо люди починають ставитися до індивідуальних консультацій з більшою вдячністю, це починає відбуватися, більше людей звертаються до експертів, це один із багатьох напрямків роботи, які ми повинні виконувати в нашому суспільстві, але про консультування пар ми все ще повинні говорити, дуже мало людей вірить, що це працює", – сказала вона. "Так, ми бачимо це у фільмах і розуміємо, що це більше західна, культурна історія, але я впевнена, що нам потрібно розвивати це разом з іншими процедурами, щоб наші люди піклувалися про себе. Сподіваюся, нам з Володимиром ця терапія не знадобиться", — резюмувала вона.

Раніше "Телеграф" розповів, як що Олена Зеленська думає про втому Заходу від війни.