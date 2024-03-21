Олена Зеленська здивувала яскравими шкарпетками в офіційному образі: чим вони особливі

Вона зробила це для привернення уваги до важливої теми

Перша леді України нещодавно розповідала, як долає стрес і тривогу під час війни. Тепер вона зробила важливий меседж до Всесвітнього дня інформування про людей із синдромом Дауна.

Підтримавши міжнародну акцію Lot of socks, Олена Зеленська одягнула різнокольорові шкарпетки, які створили митці із синдромом Дауна та РАС — Ніколь Ляпустіна, Софія Жук та Марія Гуменна. Вона поширила відповідне фото і допис у фейсбуці.

"Шкарпетки, що на мені, – незвичайні. Це роботи Ніколь Ляпустіної, Софії Жук та Марії Гуменної – мисткинь, які творять у художній студії Олі Ставникович. Ця майстерня працює з митцями, які мають синдром Дауна та РАС. Вони, наприклад, уже не раз долучалися до прикрашання традиційної ялинки на вулиці Банковій у Києві", — розповіла жінка.

Зеленська підкреслила, що люди з синдромом Дауна та РАС повинні себе комфортно почувати у суспільстві. Ми маємо ставитися до них з повагою та розумінням, зазначила вона.

"Сьогодні на їхньому прикладі я хочу нагадати: людьми нас робить не відсутність чи наявність ментальних порушень, не точна кількість хромосом. Людьми нас робить прийняття інших – без упереджень, із повагою. Всі ми різні. Та всі ми рівні. Маємо бути рівними у своїх можливостях", — наголосила Олена.

Авторки різнокольорових шкарпеток вже неодноразово прикрашали ялинку на Банковій у Києві до різдвяно-новорічних свят. Цікаво, що одна з творчинь шкарпеток Ніколь використовує у своїй творчості унікальний "пазликовий" стиль. Вона навіть представляла свої роботи на аукціонах у Чикаго й Варшаві.

А от інша авторка шкарпеток Софія має різні цікаві хобі — займається тенісом, карате та бальними танцями. Тоді як третя мисткиня Марія, активно працює у студії художниці Олі Ставникович — малює неймовірно талановиті картини.

Олена Зеленська підтримала людей з синдромом Дауна та РАС

Нещодавно "Телеграф" писав про те, як Олена Зеленська справляється з роботою першою леді. Вона розповіла, що ніколи не мріяла про подібну діяльність, але все ж в процесі полюбила її.