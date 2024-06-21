"У нас нет времени": Зеленская рассказала в откровенном интервью, как война влияет на семейные отношения с президентом

Несмотря на препятствия, возникшие на пути их семьи, брак остается крепким

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабная война с Россией влияет на ее отношения с супругом Владимиром Зеленским. Женщина призналась, что видится с мужем редко.

Поэтому на ссоры у главной пары страны просто нет времени. О личной жизни супруга президента рассказала в интервью The Telegraph.

По словам Зеленской, "сложная" семейная динамика среди прочего негативно влияет на президента. "Конечно, мы хотим, чтобы это изменилось, потому что семья нуждается в нормальной жизни, детям нужен отец чаще, чем они могут позволить себе его видеть, и он устает от такого образа жизни", — поделилась Зеленская.

Существует также дополнительное давление со стороны мира на их брак. Первая леди знает, что люди смотрят на нее и Зеленского как на единый фронт, который вместе дает надежду, что со страной все будет хорошо. Это очень утомляет, призналась она. Но первая леди понимает, что такое шоу тоже иногда приносит пользу.

Елена Зеленская рассказала, что несмотря на препятствия, возникшие на пути их семьи, брак остается крепким. Она пошутила, что это из-за редкости их встреч. Ведь им всегда есть о чем поговорить. "Мы не надоели друг другу, мы скучаем", — добавила она. "У нас нет времени злить друг друга или ссориться, поэтому в последнее время у нас вообще нет ссор".

Зеленская также добавила, что является поклонницей консультаций с семейным психологом. Но выразила надежду, что такая терапия им с мужем не понадобится.

"Если люди начинают относиться к индивидуальным консультациям с большей благодарностью, это начинает происходить, больше людей обращаются к экспертам, это одно из многих направлений работы, которые мы должны выполнять в нашем обществе, но о консультировании пар мы все еще должны говорить, очень мало людей верит, что это работает", – сказала она. "Да, мы видим это в фильмах и понимаем, что это больше западная, культурная история, но я уверена, что нам нужно развивать это вместе с другими процедурами, чтобы наши люди заботились о себе. Надеюсь, нам с Владимиром эта терапия не понадобится" , – резюмировала она.

Ранее "Телеграф" рассказал, что Елена Зеленская думает об усталости Запада от войны.