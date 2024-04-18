Вся в сірому та з оригінальною брошкою: Олена Зеленська побувала на презентації книги Клопотенка (фото)

Олена Зеленська вигуляла красивий сірий костюм

Перша леді України Олена Зеленська, яка нещодавно зустрічалася з королевою Данії, побувала на презентації першої збірки рецептів для шкільних їдалень від українського ресторатора Євгена Клопотенка. Вона наголосила, що "рецепт від Клопотенка" — це самодостатній бренд.

Фото із заходу опублікували на її сторінці у Facebook. Вона розповіла, що до збірки увійшов 621 рецепт.

Перша леді України Олена Зеленська. Фото facebook.com/olenazelenska.official

"Вдячна за те, що свого часу він, відомий шеф-кухар і ресторатор, долучився до реформи шкільного харчування. Адже долучитися до реформи – це не лише купатися у променях слави. Передусім це означає зазнати критики. Хоча це природно. Можна сказати, критика – ознака того, що процес живий, а не формальний. І Євген мужньо й самовіддано присвятив своє публічне ім'я спільній роботі, підсилив реформу й навіть став її міфом", – висловилася Зеленська.

На цю зустріч Олена Зеленська одягла красивий сірий костюм. Доповнювали образ кілька прикрас та оригінальна брошка у вигляді колоска пшениці. Олена Зеленська була практично без макіяжу та з класичною зачіскою.

Під час презентації книжки Олена Зеленська сфотографувалася з Євгеном Клопотенком, а також по-дружньому обійнялася з ним.

Раніше "Телеграф" писав, що Олена Зеленська відвідала символічну виставку "Ломикамінь". На виставці презентували мистецькі роботи про жінок, які були незаконно ув’язнені через підтримку України.