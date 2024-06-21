З’явилося повне відео нападу "свити" Тищенка на військового у Дніпрі: у нього відібрали коляску з дитиною

Тищенко штовхнув чоловіка

З’явилися подробиці та нове відео нападу супроводжуючих нардепа Миколи Тищенка (були у військовій формі та без розпізнавальних знаків) на військового, який гуляв із дитиною у Дніпрі. Деталі інциденту розповів військовий волонтер, журналіст та блогер Денис Кошельник.

У своєму Telegram-каналі він також опублікував повне відео цієї події. Кошельник пише, що Тищенко приїхав "боротися з кол-центрами", уточнюючи, що нардеп навідується до офісів, щоб отримувати від них свій відсоток, який він називає "константою".

Як пише журналіст, Тищенко зі своїми супроводжуючими переходив від одного офісу до іншого, а військовослужбовець Дмитро "Син" Павлов гуляв із дитиною у візку разом зі своїм товаришем. Він спитав нардепа, що люди у військовій формі зі зброєю без розпізнавальних знаків роблять разом із народним депутатом у центрі міста.

"На що отримав зневажливі та нахабні відповіді, які надалі переросли у перевірку документів із протиправними та аморальними діями, які Ви бачите на відео", — пише Кошельник.

На кадрах видно, що після свого питання військовий хотів піти, але супутники Тищенка не давали йому це зробити. Далі з’явилися люди, які нібито представилися представниками ТЦК і зажадали від Павлова показати документи. Одна з супроводжуючих нардепа почала їх знімати, Павлов вимагає цього не дати, але вона продовжувала, і тоді він вихопив у неї телефон. Одразу підскочив Тищенко і відштовхнув чоловіка. Дівчина почала звинувачувати Павлова, що той поцупив її телефон, який він, до речі, їй віддав. Вона заявила, що той нібито його розбив.

Далі чоловік, який був у жилеті з написом "поліція" на спині, почав штовхати Павлова. Зав’язалася бійка, під час якої людина у військовій формі та балаклаві відібрала у Павлова коляску з його дитиною. На нього накинулося кілька людей і повалили на землю. Під час сутички коляска з малюком мало не перекинулася.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, Микола Тищенко заявив, що він разом із правоохоронцями приїхав викрити кол-центр, який виманював гроші в українців, у тому числі сімей військових. Нардеп заявив, що на його групу нібито було скоєно напад, у якому звинуватив саме Павлова.

Як повідомляв "Телеграф", спеціальний підрозділ Kraken Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтвердив, що чоловіком, на якого 20 червня у Дніпрі напали невідомі, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу. Там наголосили, що сподіваються на встановлення справедливості.