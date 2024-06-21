Працівники яких професій підлягають бронюванню: адвокат вказав на важливий нюанс

Було розширено та уточнено певні категорії з бронювання

В Україні немає чіткого переліку професій, які б підлягали бронюванню від мобілізації. Власники підприємств самі ухвалюють рішення про те, яких співробітників їм бронювати.

Детально про це розповів адвокат із Дніпра Дмитро Догляд. Про це пише видання "Суспільне".

"Бронування залежить саме від професії людини. Чіткого переліку професій, що підлягають бронюванню іншого, ніж держслужбовці, для приватних осіб не визначено. Тобто роботодавець відповідного підприємства, установи, організації сам самостійно вирішує на підприємстві, які особи мають бути заброньовані", — сказав Ухов.

Він також наголосив, що було уточнено правила бронювання, розширено та уточнено певні категорії з бронювання. Надано можливість бронювати осіб, які працюють на критично важливих підприємствах – до 12 місяців. Наразі є можливість бронювати до 100% таких співробітників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть створити реєстр заброньованих. У Верховній Раді анонсують зміни у процесі мобілізації.