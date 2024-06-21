Не успели забронировать сотрудника предприятия: адвокат сказал, что будет в таком случае

Предприятие должно заблаговременно этим заниматься этим вопросом

Предприятия в Украине могут бронировать сотрудников по своему усмотрению, однако если они не успели этого сделать и ему пришла повестка, то работник должен явиться в ТЦК. В таком случае он может быть законно мобилизован.

Об этом рассказал адвокат из Днепра Дмитрий Ухов, пишет "Суспільне". По его словам, в законе не предусмотрено такое основание увольнения лица — "забронированное с опозданием".

"Предприятие должно заблаговременно этим заниматься, решать этот вопрос. Если у человека нет брони и его мобилизовали – это будет признано законным, даже если в дальнейшем предприятие что-то захочет сделать, каким-то образом подать на бронирование. То есть ТЦК на время его мобилизации не имело информации о том, что лицо забронировано", — подчеркнул Ухов.

Он также пояснил, что если лицо уже было мобилизовано, если на время уже после мобилизации были получены документы по бронированию – такое лицо увольнению с военной службы не подлежит.

Адвокат добавил, что если была соблюдена процедура мобилизации этого лица, то на законных основаниях, оно будет мобилизовано на законных основаниях. Причин для освобождения нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, нужно ли забронированным лицам обновлять свои данные в ТЦК.