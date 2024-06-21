Тисячі бордів з рекламою Порошенка – це спекуляція на ЗСУ, – військовий

Тисячі біг-бордів вартістю мільйони гривень з рекламою фонду Порошенка по всій країні – недоречний піар лідера "Європейської солідарності" та спекуляція на ЗСУ, – пише український військовий Олексій "Сталкер".

"Біг-борди з політичною рекламою Порошенка захопили всю країну. На них він піарить себе та свій фонд, показуючи як сильно він допомагає армії. Сотні бордів тільки в одному Києві, але нащо така кількість, вже вибори почалися? Бюджет цієї піар-акції мільйони гривень, дуже дивно, чому інші великі фонди так не роблять? Може вони чогось не знають або не розуміють, як треба піаритися на допомозі ЗСУ, щоб на виборах перемогти…", — пише військовий.

Олексій "Сталкер" наголошує, що саме до благодійного фонду Порошенка, реклама якого розміщена на бордах, наразі є питання щодо махінацій на військових облігаціях.

"Найбільш дивує, що (Порошенко – ред.) рекламує свій фонд за мільйони гривень, а з іншої сторони закликає донати скидати у цей фонд, а до самого фонду були питання щодо махінацій на військових облігаціях на 50 млн грн", — зазначає військовий.

За словами "Сталкера", піар Порошенко на ЗСУ виглядає цинічним.

"Мені реально тяжко усвідомити, навіщо лідеру "Євросолідарності" викидати мільйони на рекламу себе, якщо і так всі пам’ятають, що він з кумом Свинарчуком нормально так заробив грошенят на оборонці, навіть Медведчуку довелося трубу віддати, щоб той не сумував без грошей. Так цинічно це виглядає, що з однієї сторони грабував країну продовж 20 років на різних посадах, а зараз їздиш з десятками камер, щоб показати який ти "волонтер"", — зазначає захисник.

За його словами, допомогу фронту можна надавати і без піар-кампанії та спекулюванні на ЗСУ.

"Зрозуміло, що Порошенко вже мріє про вибори, але піариться на армії, щоб потім знову прийти і грабувати цю армію — це ж смішно. Спробуй без реклами та камер просто купити дронів, як це роблять інші великі фонди, а ми спробуємо повірити, що ти це робиш без політичної вигоди", — резюмує військовий.

Як повідомлялось, Петро Порошенко через свій банк вклав у військові облігації 156 млн грн, заробивши 50 млн грн неоподаткованого прибутку.