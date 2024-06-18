У "Резерв+" з’явився електронний військовий квиток: чи потрібно й надалі носити із собою паперовий

Нова функція значно полегшує завдання

У додатку "Резерв+" з’явилася нова функція — електронний військовий квиток із QR-кодом. Тепер військовозобов’язаним не потрібно мати паперовий варіант, оскільки вони мають однакову юридичну силу.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. За її словами, у разі потреби громадяни можуть надавати електронний варіант у додатку.

"Під час перевірки ВОД представниками ТЦК та СП, поліції чи ДПСУ можна пред’являти електронний документ у "Резерв+", — пояснила Тарасенко.

Вона також уточнила, що електронний квиток та паперовий мають однакову юридичну силу, а тому громадянам не варто хвилюватись із цього приводу.

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Є-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто громадянам чекати на порядок денний після оновлення своїх військово-облікових даних за допомогою програми "Резерв+". У Міністерстві оборони України дали чітке пояснення щодо цього питання.