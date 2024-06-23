Гігантська брудна хмара накрила Кривий Ріг: мешканцям радять залишатися вдома (фото, відео)

Якість повітря нині викликає занепокоєння

Ранок 23 червня у Кривому Розі, де раніше зникла 10-тирічна дівчинка, ознаменувався появою величезної брудної хмари над містом. Враховуючи той факт, що моніторинг оцінки якості повітря вказує на небезпеку для здоров'я, місцеві ЗМІ припускають, що стався промисловий викид.

Про це повідомляє паблік у Telegram "Свої. Кривий Ріг". Зазначають, що адміністратори каналу вже звернулися до прессекретаря заводу "АрселорМіттал" і нині чекають на інформацію.

"Хмара накрила Кривий Ріг. Ймовірно, пов'язано з промисловим викидом. Не те щоб це рідкість, але саме таке ще не бачили. Підписники помітили її на Соцмісті, а згодом у Довгинцівському районі", — йдеться у повідомленні пабліку.

Мешканцям Металургійного, Саксаганського та Довгинцівського районів Кривого Рогу радять утриматися від прогулянок на вулиці. Моніторинг оцінки якості повітря показує, що нині воно неабияке шкідливе. Особливо, для чутливих груп людей, зокрема алергіків.

Доки ми готували новину до публікації, з’явилася офіційна відповідь керівництва заводу "АрселорМіттал", щодо інциденту з викидом.

"Сьогодні близько 05.00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників. Візуальні ефекти, на жаль були видимі в місті. Зараз енергопостачання відновлено. Ситуація контрольована", — відповіли на підприємстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Кривому Розі вибухнула багатоповерхівка. Інцидент стався у Довгинцівському районі міста. Там на четвертому поверсі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. За офіційною версією, причиною став витік газу.