Гигантское грязное облако накрыло Кривой Рог: жителям советуют оставаться дома (фото, видео)

Качество воздуха вызывает беспокойство

Утро 23 июня в Кривом Роге, где раньше исчезла 10-летняя девочка, ознаменовалось появлением огромного грязного облака над городом. Учитывая тот факт, что мониторинг оценки качества воздуха указывает на опасность для здоровья, местные СМИ предполагают, что произошел промышленный выброс.

Об этом сообщает паблик в Telegram "Свои. Кривой Рог". Отмечают, что администраторы канала уже обратились к пресс-секретарю завода "АрселорМиттал" и сейчас ждут информации.

"Облако накрыло Кривой Рог. Вероятно, связано с промышленным выбросом. Не то чтобы это редкость, но именно такое еще не видели. Подписчики заметили ее на Соцгороде, а затем в Долгинцевском районе", — говорится в сообщении паблика.

Жителям Металлургического, Саксаганского и Долгинцевского районов Кривого Рога советуют воздержаться от прогулок по улице. Мониторинг оценки качества воздуха показывает, что в настоящее время он очень вреден. Особенно для чувствительных групп людей, в частности аллергиков.

Пока мы готовили новость к публикации, появился официальный ответ руководства завода "АрселорМиттал" по поводу инцидента с выбросом.

"Сегодня около 05.00 произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Производители вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий для сохранения производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников. Визуальные эффекты, к сожалению были видны в городе. Ситуация контролируемая", — ответили на предприятии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Кривом Роге взорвалась многоэтажка. Инцидент произошел в Долгинцевском районе города. Там на четвертом этаже одной из многоэтажек раздался взрыв. По официальной версии, причиной стала утечка газа.