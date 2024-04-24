Хмари можуть змінювати колір: Україну накрив пил із Сахари, що кажуть синоптики

У деяких районах явище може навіть надавати хмарам жовтого відтінку

Україну накрила пилюка із Сахари, яка ще вчора спостерігалася в Греції. Вона залишатиметься в атмосфері до п’ятниці. Потім із п’ятниці на суботу відступить на схід і атмосфера очиститься.

Інформація про це 24 квітня була опублікована на сторінці Укргідрометцентру у Facebook. Там же показали супутниковий знімок, на якому видно, як пил простежується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

"Оскільки на більшій частині країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах", — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, як зазначають синоптики, цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери. Однак у деяких районах це явище може навіть надавати хмар жовтуватий відтінок. При цьому дощові краплі утримуватимуть цей пил і не будуть кристально чистими.

На знімку пил позначений рожевим кольором.

Водночас зазначимо, що піщана буря із Сахари обрушилася на Грецію та східну частину Лівії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині пройшов "брудний дощ" у ніч проти 24 квітня. Краплі були з рудуватим відтінком і залишали по собі помітні плями.