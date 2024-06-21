Скільки поліцейських допомагають ТЦК на вулицях: Кліменко назвав кількість патрулів

Поліція спостерігає за процесом вручення повісток, але сама вручати їх не має права

Національна поліція сформувала понад 500 патрулів, які допомагають представникам ТЦК та СП на вулицях, виявляючи ухилянтів від мобілізації та спостерігаючи за законністю процесу видачі повісток. Це максимальна кількість, яку НПУ може дозволити собі виділити для допомоги у мобілізації.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він зазначив, що зараз ТЦК допомагають 513 патрулів поліції, цифра охоплює абсолютно усі регіони України, де проводяться мобілізаційні заходи.

"Ми супроводжуємо військовослужбовців ТЦК, коли ми маємо спільні патрулі та спільні завдання. Наприклад, коли співробітник ТЦК хоче прийти до громадянина додому та вручити повістку, то поліцейський завжди поряд для того, щоб уникнути порушень порядку. Тобто поліцейський виступає арбітром", – пояснив він роль поліцейських.

Клименко додав, що поліція спостерігає за процесом вручення повісток, оскільки за новим законодавством, під час мобілізаційних заходів усі дії співробітників ТЦК, поліцейських та громадян повинні фіксуватися на бодікамери правоохоронців. При цьому безпосередньо поліцейські не мають права вручати громадянам повістки – це прерогатива співробітників ТЦК.

Нагадаємо, 11 червня в Одесі сталася бійка між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали і утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

Після цього інциденту заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що Комітет розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. За його словами, ця ідея виникла на тлі частих скандалів.