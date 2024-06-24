Знайшлося місце і для вандала: у мережі викрили особу ще одного нападника з охорони Тищенка (фото)

У минулому вандал, а нині тренер зі страйкболу

У мережі вирахували ще одного нападника на військового у Дніпрі, який діяв разом із нардепом Тищенком та іншими охоронцями. Нагадаємо, 20 червня, невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків напали на українського військового зі спецпідрозділу "Kraken" Дмитра Павлова із позивним "Син".

Особу чергового охоронця Тищенко викрив журналіст Денис Кошельник, який провів справжнє розслідування. Ним виявився у минулому вандал, а нині тренер зі страйкболу Микола Щегельський. Допомогла викрити нападника підписниця, якій чоловік здався знайомим.

"Пише підписниця в Інстаграмі. Денисе, мені здається, що я впізнала одну особу на цьому відео. Вона пояснює, що один з типів дуже схожий на чоловіка, ім’я якого Микола", — розповів журналіст.

На жаль, підписниця не знала ні прізвище, ні ім’я по-батькові особи на відео. Журналіст продовжив розпитувати дівчину і з’ясував, що цей Микола ймовірно пов’язаний зі страйкбольним клубом у Києві. Це дало першу важливу зачіпку.

Кошельник промоніторив кілька страйкбольних клубів через пошуковик, шукав також і у пабліках в Telegram. Зрештою, журналіст натрапив на один з чатів клубу, де серед користувачів був такий собі інструктор Микола, який за статурою дуже нагадує особу з відео. Тоді Кошельник скинув його фото дівчині й вона мовила, що говорила саме про нього.

В акаунті Миколи у Telegram було вказано номер телефону. Журналіст перевірив його через інший застосунок, а саме через Getcontact та з’ясував прізвище чоловіка — Щегельський. Завдяки знайомому у певних структурах вдалося дізнатися трохи більше інформацію про Миколу Щегельського, зокрема рік народження, а також іншу цікаву інформацію.

З’ясувалося, що Микола Щегельський у 2021 році притягувався до відповідальності за наругу над пам’ятником Степану Бандері. Щегельський облив його червоною фарбою.

Пов’язати особу на відео з особою, яку вдалося встановити шляхом прискіпливого розслідування виявилося досить просто. Чоловіка здало татуювання на руці.

Таким чином серед охоронців Тищенка затесався такий собі Микола Щегельський, який у 2021 році за тисячу гривень облив червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. За цим фактом було порушено кримінальну справу за статтею про хуліганство.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що серед охоронців нардепа було також помічено колишнього ОПЗЖніка Сергія Савченка, а також у мережі встановили особу копа, який допомагав коїти напад на військового.