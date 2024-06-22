У мережі розкрили особу поліцейського, який допомагав Тищенку нападати на військового: він не з Дніпра (фото)

У мережі засудили поліцейського та вимагали відставки глави МВС України

Стало відоме ім’я поліцейського, який допомагав охороні Миколи Тищенка нападати на військового у Дніпрі. Ним виявився співробітник Нацполіції із міста Києва.

Про це повідомив блогер Сергій Стерненко. Він не уточнив, звідки ці дані.

Як вдалося з’ясувати, нардепові допомагав співробітник Головного управління НПУ Писаренко Богдан Олегович. Яким чином київський поліцейський опинився у Дніпрі та чому допомагав Тищенку — невідомо.

"Цікаво, цього копа Тищенко взяв в оренду, чи це тепер київська поліція "виконує обов’язки" у Дніпрі?", — поцікавився Сергій Стерненко.

У коментарях під постом блогера додали, що це саме той поліцейський, якому побитий військовий Дмитро Павлов нібито чинив опір і на якого пізніше напав сам.

У мережі обурилися тому, що правоохоронців можна "орендувати" за гроші та використати у своїх цілях. Голову МВС Ігоря Клименка вимагають відправити у відставку, а такі поліцейські — ганьблять форму та звання правоохоронця.

Нагадаємо, що 20 червня на військового Дмитра Павлова напали у Дніпрі на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших шахраїв.

Також "Телеграф" розповідав про те, що справу про напад на військового взяли на найвищий контроль. У мережу злили дані одного з охоронців Миколи Тищенка, який брав участь у побитті.