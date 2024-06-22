Схожий на Леонтьєва, Міккі Рурка та "жінку-кішку": у мережі сміються над новою зовнішністю Тищенка

Мережею гуляє хвиля мемів про нардепа, а українки побоюються звертатися до косметологів

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко знову на слуху після конфлікту з військовим у Дніпрі. Однак, це не єдине, що обговорюють у мережі — українці також звернули увагу на зовнішній вигляд нардепа.

Після того, як Тищенко з’явився на інтерв’ю у проєкті ASATrьопс, всі обговорюють зміни в обличчі нардепа. Очевидно, політик і ресторатор у свої 52 роки вирішив почати боротися з віковими змінами та скористався послугами косметологів, але не дуже вдало. Через це мережею розійшлася хвиля мемів та жартів.

Інтерв’ю вийшло 19 червня, у ньому з нардепом обговорили початок повномасштабної війни в Україні та її закінчення, речі, за які політику соромно (спойлер — виявилося таких немає), пік його політичної кар’єри та інші питання. Щодо зовнішнього вигляду, то в мережі припустили, що Тищенко зробив пластичну операцію, але експерти розвіяли це припущення.

Як зазначила експерт з МФР, блогер та автор каналу "Безпечна краса" Тетяна Москаленко, якби нардеп зробив пластику, то було б змінено козелок вуха, а він у Тищенка залишився тим самим. На додачу до цього політика б умовили змінити верхню повіку, яка в нього дуже нависла. Все це говорить про те, що політик просто скористався уколами краси.

"Перше, що впадає у вічі — вилиці. Фільри в цій зоні дали сильний набряк обличчя, підборіддя стало ще меншим, що говорить про гіпертонус м’язів у цій зоні. Щодо верхньої повіки, то у Тищенка і до цього були проблеми — вона була навислою й очі здавалися маленькими. А зараз ситуація погіршилася спазмом жувальної мускулатури та скроневого м'яза, що дає тиск на зовнішній кут брови і виглядає все так, ніби очі схлопнулися. Крім цього трохи підколоти губи, є ботокс у зоні міжбрівки, сильний набряк обличчя та пастозність тканин обличчя", — розповіла Тетяна Москаленко.

Після виходу інтерв’ю в мережі завірусилися відео українок, які хотіли вколоти ботокс або зробити інші процедури краси. Невдале перетворення Миколи Тищенка змусило їх замислитись чи зовсім відмовитися від цієї ідеї.

Також перетворення політика прокоментував блогер та музичний виконавець Володимир Дантес. "Дівчатка, хто робить такі непомітні уколи краси, зв’яжіться з ким-небудь", — написав він їдко у сторіс.

Крім того, Миколу Тищенка порівняли з Мікі Рурком, Джослін Вільденштейн (жінкою-кішкою), Заком Ефроном та іншими знаменитостями, які переборщили із пластичними операціями та уколами краси.

Міккі Рурк

Також "Телеграф" розповідав про те, що голова ОП Андрій Єрмак різко відхрестився від Миколи Тищенка. Він підтвердив, що є кумом депутата, але давно обірвав усі зв’язки із його родиною.