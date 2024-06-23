Один із ОПЗЖ: у мережі вирахували ще двох охоронців Тищенка, які напали на військового у Дніпрі (фото)

Одного з нападників вирахували по татуюванню на руці

Користувачі мережі вирахували ще двох причетних до нападу на військовослужбовця Дмитра Павлова у Дніпрі, який стався 20 червня. Стверджується, що один з учасників інциденту — Сергій Савченко, колишній депутат від партії ОПЗЖ, яку заборонили в Україні у 2022 році.

Про це повідомив блогер та волонтер Сергій Стерненко. Допис зробив у своєму Telegram. Разом з тим, видання "Антикор" стверджує, що колишній ОПЗЖнік нині охоронець Тищенка.

Що відомо про Сергія Савченка

Савченко народився в 1990 році в селищі Красний Кут на Луганщині. Свої перші політичні кроки зробив у Полтаві, ставши депутатом Шевченківської районної ради (2015-2016 рр.) У 2020 році балотувався до Полтавської обласної ради від проросійської партії ОПЗЖ, місцевим осередком якої керував одіозний нардеп-держзрадник Ілля Кива.

Савченко переміг на виборах і став депутатом облради VIII скликання.

"Я балотуюся від "Опозиційної платформи — за життя". Тому що, на мою думку, це чи не єдина політсила, яка системно відстоює інтереси мільйонів простих українців, вирішує їхні проблеми і робить це, незважаючи на всі політичні та економічні перипетії в країні", — заявляв Савченко у 2020 році.

При цьому, з відкритих джерел в інтернеті стало відомо, що родина Савченка у 2022 році вляпалася у неабиякий скандал. Дружина депутата погрожувала головній редакторці газети "Чутівський край" розправою за буцімто нецензурну лайку в коментарях, яку вона сприйняла на власний рахунок.

Тоді Анастасія Савченко почала погрожувати журналістці переслідуванням та вчинила справжній кібербулінг у соцмережі, а згодом погрожувала розправою від свого чоловіка "депутата облради".

Щодо іншого нападника, то, як стверджує видання "Інформатор", ним виявився 39-річний Костянтин Цубера з Києва. Зазначається, що Цубера — один з охоронців депутата Миколи Тищенка, який також брав участь в нападі на військового.

Раніше Цубера працював охоронцем в нічному клубі Karusel Club, а у 2017 році він намагався влаштуватись працювати патрульним в Управління патрульної поліції у м. Києві, пише видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у мережі встановили особу копа, який теж брав участь у нападі на військового. Ним виявився співробітник Нацполіції із міста Київ.