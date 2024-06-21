"Не сприймаю і не розумію": Єрмак різко відхрестився від Тищенка після скандалу в Дніпрі

Керівник ОП розкритикував поведінку нардепа від "Слуги народу"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував конфлікт Миколи Тищенка та військового у Дніпрі. Він наголосив, що давно перестав розуміти вчинки нардепа і, щобільше, той не вартий звання народного депутата.

Про це глава ОП заявив у своєму Telegram-каналі. Єрмак додав, що переглянув відеозапис конфлікту і правоохоронцям точно є на що звернути увагу.

"Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є, на що реагувати", — сказав Єрмак.

Також він підтвердив, що давно знайомий із Миколою Тищенком і справді хрестив його сина. Але це було "багато років тому", а зараз стосунки з його родиною він не підтримує. На додаток до цього Єрмак заявив, що давно перестав розуміти вчинки нардепа від "Слуги народу".

"Я давно вже не сприймаю його вчинків і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖНИЙ має нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенко несумісна зі статусом народного депутата", — резюмував Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі невідомі у військовій формі напали на військового Дмитра Павлова. Його почали бити на очах дружини та маленької дитини, з якими той прогулювався.

Пізніше Микола Тищенко звинуватив Павлова у причетності до ОЗУ "9" у Дніпрі та заявив, що той кришує ботоферми та "офіси". Також нардеп заявив, що військовий приїхав під час обшуку до однієї з таких організацій, на якій був присутній і Тищенко. Він нібито напав на слідчого та намагався втекти, але в поліції про це нічого не сказали. Вони розслідують виключно напад на 33-річного мешканця Дніпра.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Микола Тищенко зчепився із Мар’яною Безуглою. Скандальна нардепка відреагувала на його конфлікт із військовим у Дніпрі, у їхній суперечці постраждав і нардеп Олексій Гончаренко.