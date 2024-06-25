Осадков не предполагается: насколько прогреется Киев в ближайшие дни

Дневная температура только повысится

В столице Украины продолжает держаться небольшая пасмурность и сухая погода. Такая синоптическая ситуация прогнозируется до четверга включительно.

Иногда следует готовиться к свежим ветрам, 8-9 м/с. Об этом сообщили в Meteofor.

В течение, 25 июня, во вторник на небе будут плавать облака, но дождя не предполагается. Воздух днем прогреется до +25 градусов. Ночью термометры показывали 16 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в течение дня-позднего вечера – свежие 8-9 м/с.

Среда, 26 июня, принесет в город преимущественно солнечную погоду, лишь в дневные часы ожидается небольшая облачность. В дневное время показатели на термометрах достигнут +26 градусов, а ночью температура опустится до +16 градусов. В этот день ветры не превысят умеренные 6 м/с.

На следующий день, 27 июня, тоже не стоит готовиться к сильной облачности. Температура днем будет +29 градусов, а ночью — +18 градусов. В течение четверга сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно дома сохранить прохладу без кондиционера и вентилятора.