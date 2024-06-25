СБУ затримала мера Мукачева та ще одного топ-чиновника регіону: підозрюють у великій корупції

Землю з ринковою вартістю 84,6 млн. грн. – продали за 9,6 млн. грн.

На Закарпатті викрили на корупції мера одного із міст. Чиновник разом зі своїми спільниками зловживав службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки в центрі міста.

Про це "Телеграфу" розповіли власні джерела у правоохоронних органах. За їхніми даними, організатором схеми є голова районної ради. Стверджується, що він також є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. У минулому двічі обирався народним депутатом, у т.ч. від забороненої зараз "Партії регіонів".

Варто зазначити, як пише журналіст Віталій Глагола, може йтися про голову Мукачівської райради про Михайла Ланьо. А його спільником є мер Мукачева Андрій Балога.

За даними слідства, на сесії міськради міський голова забезпечив ухвалення рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою майже у 9 разів. При цьому покупцем дільники виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювача дали хабар. В результаті землю з ринковою вартістю 84,6 млн. грн. – продали за 9,6 млн. грн. Крім того, за матеріалами справи міський голова особистим рішенням надав товариству розстрочку платежу на 6 місяців.

Наразі по справі затримано: мера, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Ним уже готується підозра.

Варто зазначити, що у СБУ вже офіційно підтвердили затримання чиновників та опублікували фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДБР та Генеральний прокурор України повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.