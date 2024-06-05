Вимагання грошей у київських перевізників: у КМДА відповіли на підозру заступника Кличка

ДБР проводило обшуки

Київська міська державна адміністрація спростувала повідомлення про повідомлення підозри заступник мера міста Костянтину Усову. Київська влада закликала ЗМІ коректно подавати інформацію.

Про це йдеться на сайті КМДА. Зазначається, що Усов не отримував підозру про вчинення злочину.

По справі вимагання хабаря в київських автоперевізників проходить інший посадовець.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури сьогодні, 5 червня, повідомлено про підозру заступникові директора Департаменту транспортної інфраструктури", — підкреслюють у КМДА.

Київська влада підтверджує факт обшуків у Констянтина Усова, але підозри він не отримав.

"Деякі медіа подають цю інформацію, що підозру вручили нібито Костянтину Усову, в якого вчора проводили обшуки слідчі Державного бюро розслідувань", — додають у повідомленні.

Нагадуємо, у вівторок, 4 червня, до КМДА заглянули правоохоронці. Справою займається Державне бюро розслідувань. Вона стосується "фактів вимагання посадовцем в автоперевізника неправомірної винагороди на системній основі".

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