Стало відомо, чи втратить нардеп Тищенко мандат після скандалу в Дніпрі

Резонансне побиття ексбійця підрозділу Kraken знову загострило питання депутатської відповідальності

На сьогодні існує кілька інструментів, щоб позбавити народного депутата Миколи Тищенка мандату після резонансного побиття колишнього військового спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова у Дніпрі. Втім, лише один з них є найбільш реалістичним, тоді як власне сам парламентар добровільно поки не поспішає складати свої депутатські повноваження.

Про це йдеться у статті на "Телеграфі" на тему можливих політичних наслідків і відповідальності для обранця після чергової скандальної пригоди.

Як зазначається у матеріалі, з семи підстав для анулювання депутатських повноважень в ситуації з Тищенком підходять дві: складання мандату за власною заявою або по рішенню суду (з обвинувальним вироком щодо нардепа).

— З зазначеного переліку із семи пунктів, як мені здається, найбільш реальним (не теоретичним), звісно є перша норма — складання повноважень за особистою заявою. Це найпростіший механізм, враховуючи ще й той момент, що цей нардеп є мажоритарником, пояснив "Телеграфу" головред "Чесно" Олександр Саліженко.

Як відомо, Тищенко виграв вибори на столичному мажоритарному окрузі №219 (балотувався як кандидат від "Слуг народу"), і в Раді цього скликання він перебуває у статусі позафракційного.

За словами Саліженка, гіпотетично міг би спрацювати ще один варіант, як можливо ще законно "прибрати" з парламенту депутата-скандаліста: "Призначити його на якусь іншу посаду. Уявімо, що йому пропонують очолити, скажімо, українське посольство в Таїланді, який він дуже полюбляє. Припустімо, йому пропонують такий варіант і він погоджується. Тоді в зв'язку з неможливістю суміщати посаду посла і нардепа, він у такому разі добровільно складає мандат, і — все".

У той же час джерела "Телеграфу" в парламенті підтверджують, що власне сам Тищенко заяву про складання свого мандата добровільно писати не збирається, мотивуючи це тим, що він є мажоритарником, а інакше забрати у нього депутатський значок нібито "неможливо".

Зазначимо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (який, до речі, є кумом Тищенка), реагуючи на останній скандал довкола нардепа заявив, що не сприймає і не розуміє цього парламентаря.

"Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є, на що реагувати", — зазначав Єрмак.

*Докладніше про те, чому часом так складно покарати нардепів всупереч очевидним злочинам — читайте у статті на "Телеграфі": "Чи позбавлять Тищенка мандата нардепа після скандалу у Дніпрі? Що кажуть у Раді".

Як повідомлялось, 20 червня на військового Дмитра Павлова напали у Дніпрі на очах у дружини, маленької дитини та перехожих. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Також "Телеграф" розповідав про те, що справу про напад на військового взяли на найвищий контроль. А тим часом у мережу вже злили дані одного з охоронців Миколи Тищенка, який брав участь у побитті.