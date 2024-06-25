Купа валюти та годинник за $50 тисяч: що знайшли у Тищенка під час обшуку (фото)

Нардепу оголошено підозру

У вівторок, 25 червня, під час обшуку маєтку народного депутата України Миколи Тищенка Державне бюро розслідування (ДБР) виявило великі кошти та дорогі аксесуари. Зокрема мова ведеться про годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore.

На сайті відомства опубліковано фото обшуку та оголошення підозри депутату.

Наразі не повідомляється сума вилучених та знайдених коштів, проте, оцінюючи масштаби на кадрах, можна дійти висновку, що рахунок йде на сотні тисяч іноземної валюти. Також слідство ще не зазначало, яким саме шляхом були отримані гроші.

На кадрах видно, що однією з вилучених речей у Тищенка є годинник Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Його вартість коливається від $40 тисяч до $50 тисяч.

Годинник випущений у корпусі з нержавіючої сталі, він є водонепроникним. Усередині корпусу встановлений автоматичний механізм, що має запас ходу 70 годин. На синьому 'Mega Tapisserie' циферблаті відображаються години, хвилини, секунди, дата, накопичувачі хронографа, тахіметр. Годинник комплектується браслетом із нержавіючої сталі.

Нагадаємо, Тищенку оголосили підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі. Справі передувало те, що 20 червня на військового Дмитра Павлова у посеред Дніпра напала "свита" вищевказаного нардепа. Чоловік саме гуляв з дитиною у колясці. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити за зауваження у бік охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

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