По три рази: як у Дніпрі діятимуть графіки відключення світла 25 червня
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Причина відключень — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак
У вівторок, 25 червня, відключення світла у Дніпрі можливі протягом усієї доби. В області та місті задіяно стабілізаційні відключення електроенергії.
Інформацію про це повідомили у Yasno. Наголошується, що цього дня будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.
В "Укренерго" додали, що обсяг обмежень по всій країні буде більшим з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00.
"Причина — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Харчування об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — йдеться у повідомленні.
У ЦЕК тим часом сказали, в який час і яку чергу відключатимуть 25 червня:
- з 00:00 до 04:00 будуть застосовуватись V та VI черги;
- з 02:00 до 05:00 застосовуватиметься II черга;
- з 04:00 до 08:00 застосовуватиметься І черга;
- з 04:00 до 09:00 буде застосовуватись ІІІ черга;
- з 08:00 до 12:00 застосовуватиметься IV черга;
- з 09:00 до 13:00 буде застосовуватись VI черга;
- з 12:00 до 16:00 будуть застосовуватись ІІ та V черги;
- з 13:00 до 17:00 застосовуватиметься та черга;
- з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись ІІІ та IV черги;
- з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись VI черга;
- з 21:00 до 23:00 будуть застосовуватись І та V черги;
- з 21:00 до 24:00 застосовуватиметься II черга;
- з 23:00 до 24:00 застосовуватиметься IV черга.
На сайті ДТЕК можна дізнатися актуальну інформацію про відключення електроенергії у Дніпрі та області. Для цього необхідно ввести населений пункт та адресу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло.