По три рази: як у Дніпрі діятимуть графіки відключення світла 25 червня

Причина відключень — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак

У вівторок, 25 червня, відключення світла у Дніпрі можливі протягом усієї доби. В області та місті задіяно стабілізаційні відключення електроенергії.

Інформацію про це повідомили у Yasno. Наголошується, що цього дня будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

В "Укренерго" додали, що обсяг обмежень по всій країні буде більшим з 02:00 до 05:00 та з 12:00 до 23:00.

"Причина — зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки атак. Харчування об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — йдеться у повідомленні.

У ЦЕК тим часом сказали, в який час і яку чергу відключатимуть 25 червня:

з 00:00 до 04:00 будуть застосовуватись V та VI черги;

з 02:00 до 05:00 застосовуватиметься II черга;

з 04:00 до 08:00 застосовуватиметься І черга;

з 04:00 до 09:00 буде застосовуватись ІІІ черга;

з 08:00 до 12:00 застосовуватиметься IV черга;

з 09:00 до 13:00 буде застосовуватись VI черга;

з 12:00 до 16:00 будуть застосовуватись ІІ та V черги;

з 13:00 до 17:00 застосовуватиметься та черга;

з 16:00 до 21:00 будуть застосовуватись ІІІ та IV черги;

з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись VI черга;

з 21:00 до 23:00 будуть застосовуватись І та V черги;

з 21:00 до 24:00 застосовуватиметься II черга;

з 23:00 до 24:00 застосовуватиметься IV черга.

На сайті ДТЕК можна дізнатися актуальну інформацію про відключення електроенергії у Дніпрі та області. Для цього необхідно ввести населений пункт та адресу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло.