На сяйво вуличних лампочок у Кривому Розі витратять чималу суму з бюджету

Йдеться про понад 50 млн

В Україні наприкінці року з'являється чимало цікавих тендерів. Так, у Кривому Розі наступного року хочуть витрати 55 млн грн на освітлення міста, і це на третій рік повномасштабного вторгнення.

Про це свідчить портал zakupivli.pro. Зазначається, що замовником виступає Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Департамент хоче витратити 55 млн грн на утримання мереж зовнішнього освітлення. У договорі це вказано як послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги.

Строк виконання вказаний до 31 грудня вже 2025 року, тобто протягом року адміністрація міста витрачатиме чималу суму на освітлення Кривого Рогу. Водночас у документі вказано "Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається".

Ба більше у переліку документів, які переможець тендеру має надати, відсутньо чимало пунктів стосовно підозри у корупційних схемах, банкрутстві тощо.

Зауважимо, що тендер з'явися на порталі ще 19 грудня і прийом пропозицій відкритий до 28 грудня 2024 року. А вже після аукціону буде обрано переможця, який забезпечуватиме "утримання мереж зовнішнього освітлення" за 55 млн грн протягом 2025 року.

Нагадаємо, на підмітання вулиць Дніпра витратять 8 мільйонів доларів наступного року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві комунальники під кінець року вирішили розчистити частину річки майже за 62 мільйони.