Скільки діятиме QR-код в е-квитку і що ще треба знати військовозобов’язаним: останні рішення уряду

Важливі зміни для українців

З 18 червня у застосунку "Резерв+" з’явився електронний військово-обліковий документ. Кабінет міністрів ухвалив декілька важливих рішень, зокрема про наявність в е-квитку QR-коду.

Строк дії цього військово-облікового документа та QR-коду складає один рік з дати формування. Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко.

Військово-обліковий документ і QR-код діятимуть рік

"Сьогодні Кабмін ухвалив декілька рішень по військово-обліковим документам. Зокрема, прописано, що у військово-обліковому документі тепер буде QR-код", — пише нардеп.

Саме це нововведення прирівнює електронний документ до паперового. Тобто, з 18 червня 2024 року вони обидва мають законну силу. Що стосується терміну дії е-квитка, то він складає рік.

"Строк дії військово-облікового документу в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування", — написав Гончаренко.

Зазначимо, що нардеп, який прокоментував ухвалення Кабміном нових рішень, отримав термін у Росії. Його заочно засудили на 10 років. Сам Гончаренко позитивно відреагував на це рішення, написавши: "Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в Росії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи можна при перевірці показувати роздрукований QR-код. На запитання відповіла адвокатка.