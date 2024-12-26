Знає українську мову і дуже схожа на матір: як виглядає позашлюбна донька Наталії Поклонської

Дівчині вже 19 років, а хто її батько публічно невідомо

Наталія Поклонська – одіозна експрокурорка окупованого Криму, яку в Росії оголосили сатаністкою. Про особисте життя колаборантки відомо небагато, проте є інформація, що вона має позашлюбну дочку Анастасію, яку вона народила у 25 років.

"Телеграф" розповість, що відомо про дочку 44-річної Наталії Поклонської, скільки їй років і що відомо про її батька.

Анастасія – єдина дочка колаборантки Поклонської

Колишня прокурор окупованого Криму та екс-депутат Держдуми Наталія Поклонська має єдину дочку Анастасію. Дівчинка народилася 2005 року, і зараз їй 19 років. Хто батько дочки Поклонська ретельно приховує, відомо лише те, що дитина була народжена поза шлюбом, коли матері було 25 років і вона активно будувала кар'єру в органах тоді ще української прокуратури. Вихованням Анастасії більшість часу займалися бабуся та дідусь — батьки експрокурорки.

В інтерв’ю Дмитру Гордону у 2020 році, коли дочка була ще школяркою, Поклонська розповіла, що на її дитину, як і на неї саму, робили замахи. Однак вони залишилися неушкодженими.

Також Поклонська розповідала Гордону, що її дочка знає українську та турецьку мови та будучи школяркою, визначилася, ким хоче стати у майбутньому.

"Вона шукає свою професію, думає, ким їй стати. Поки що ми не визначилися. Я не хочу розповідати, куди б вона хотіла піти", — розповіла Поклонська в інтерв’ю Гордону 2020 року.

Де зараз живе Анастасія Поклонська, і яку освіту вона обрала, невідомо. Сама Наталія Поклонська, хоч і активно користується Instagram, свою єдину дочку у соцмережі не показує. В інтернеті гуляють лише кілька знімків Анастасії з матір'ю.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колаборантка Поклонська та як вона виглядає. Носить відьомські образи та читає лекції у школах.