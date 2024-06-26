"Шахедодром", полігон і не тільки: у ГУР поділилися результатами роботи "супутника Притули" (фото)

Техніка допомагає фіксувати важливі об’єкти російських загарбників, а також їхнє місце дислокації

Космічний апарат чи "народний супутник" ICEYE, який було придбано за пожертвування українців фондом Сергія Притули, показує чудові результати використання. Він дає змогу виявляти ворожі цілі.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України. Зазначається, що фахівці загалом уже зробили 4173 знімки ворожих об’єктів.

"Новий рівень якості та оперативності отримання розвідувальних даних став можливим завдяки ініціативі Благодійного фонду Сергія Притули та пожертвуванням українців на "народний байрактор", кошти з якого були направлені на закупівлю супутника на запит Міністерства оборони України", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що розвідка із земної орбіти дає можливість отримувати дані як на тимчасово окупованих територіях України, так і в інших місцях планети, де знаходяться військові сили та засоби терористичної Росії.

Понад 4 тисячі знімків було зроблено за два роки використання "народного супутника", серед них:

370 ― аеродроми;

238 ― позиції ППО та радіотехнічної розвідки;

153 ― нафтобази та склади пального;

147 — склади ракетного, авіаційного озброєння та боєприпасів;

17 ― військово-морські бази.

"Також в об’єктиві ICEYE знаходяться пункти постійної дислокації ворожих сил, його полігони, військові містечка, центри мобілізаційного розгортання – це дозволяє відслідковувати динаміку рухів Росії з особовим складом, розкривати її військові наміри з метою їхнього зриву", — розповіли в ГУР.

Супутник дає можливість стежити, зокрема, за об’єктами військово-промислового комплексу агресора та його мережею логістики, куди належить і незаконний міст між Росією та тимчасово окупованим Кримом.

У розвідці наголосили, що величезна перевага цього космічного апарату – у його здатності чітко бачити скупчення навіть ретельно замаскованих у "зеленці" механізованих підрозділів ворога з його технікою.

"Сила "народного супутника" здатна точно ідентифікувати вид і тип виявлених бойових літаків, кораблів, засобів ППО ворога, а також фіксувати рівень пошкоджень на уражених об’єктах агресора. Близько 38% всього масиву даних, отриманих завдяки ICEYE, було використано для безпосередньої підготовки вогневого поразки ворога — це мільярди доларів збитків для росії, і ціна її агресії зростатиме!", — пояснили в ГУР.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року в ГУР показали результати роботи "народного супутника" ICEYE. Вже на той момент українським воїнам вдалося виявити 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки.