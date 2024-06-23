Путін накуролесив: Україна може отримати допомогу від ще однієї країни, але є умова

Навряд у Кремлі очікували таких наслідків

Нещодавно російський диктатор Путін відвідав КНДР, чим роздратував владу Південної Кореї. Ця країна може надати військову допомогу Україні, але є умова.

Це станеться, якщо РФ передасть високоточну зброю Північній Кореї. У такому випадку офіційний Сеул надасть Києву летальну зброю, про що заявив радник з питань нацбезпеки офісу президента Південної Кореї Чан Хо Чжин, пише Yonhap.

Південна Корея може надати Україні військову допомогу через візит Путіна в КНДР

Путін накуралесив, поїхавши у Пхеньян. Через його зустріч з Ким Чен Ином та підписання документа про військове співробітництво у Південній Кореї вже відреагували. Радник офісу президента зазначає, що остаточне рішення приймуть з урахуванням дій РФ.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що робитиме Росія. Чи залишиться для нас "червона лінія", якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" — сказав Чан Хо Чжин.

Росії тепер доведеться постаратись, щоб поліпшити стосунки з Південною Кореєю. Зокрема, вони залежать і від того, як буде розвиватись співпраця між РФ та КНДР.

"Якщо вони хочуть відновити і просунути корейсько-російські відносини вперед, я хотів би ще раз повторити, що російська сторона повинна добре подумати (щодо співпраці з КНДР — ред.)", — сказав радник офісу президента.

Чан Хо Чжин сказав, що Сеул перегляне свою позицію стосовно відправлення Україні летального озброєння. Раніше Путін попереджав владу Південної Кореї, що їй не варто цього робити. За словами російського диктатора, це буде "дуже великою помилкою". Тобто, головною умовою передачі зброї Україні є поставки озброєння Росією у КНДР.

Зазначимо, раніше влада Південної Кореї викликала російського посла в країні "на килим". Йому вручили ноту протесту через поїздку Путіна у КНДР. Окрім цього, була висунута вимога розірвати договір, укладений між режимами.

Нагадаємо, візит Путіна у КНДР відбувся 19 червня. Російський диктатор разом зі своїм північнокорейським "колегою" Кім Чен Ином підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Вони домовились захищати країну-союзника у разі "агресії проти неї".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін збирає коаліцію навколо Росії. Саме про це свідчить його поїздка у КНДР. Проте у Білому домі звернули увагу на один важливий момент, де Кремль серйозно прорахувався.