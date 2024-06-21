Путін не вирішує: військовий експерт відповів, хто зіграє заключний акорд у відправці солдат КНДР в Україну

Проведення загальної мобілізації в Росії можливо за умови ведення бойових дій на її території

Президент Росії Володимир Путін, який нещодавно "колесив" по Північній Кореї, може у війну проти України залучити військових з КНДР. Але чи дійсно це можливо?

Про це в розмові з "Телеграфом" заявив військовий аналітик, співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов, відповідаючи на запитання, коли в Росії закінчаться солдати і РФ опиниться у кадровій воєнній кризі.

За його словами, загальний мобілізаційний резерв російської армії це — 12 мільйонів осіб призовного віку. Але, тут є один важливий нюанс.

"Проведення загальної мобілізації в Росії можливо за умови ведення бойових дій на її території", — каже військовий аналітик.

Можемо припускати, щоб унеможливити соціальні потрясіння в РФ, вважає Снєгирьов. Він додав, що Путін через певний час піде на залучення військових з КНДР.

"Але тут стоїть питання, що у цьому випадку дану опцію вирішує не Путін і не Кім Чен Ин", — акцентував експерт.

Він додав, що в цьому питанні буде ключова позиція китайських товаришів. А товариш Сі Цзіньпін буде категорично проти безпосередньої участі військових підрозділів КНДР у війні в Україні.

Візит Путіна в КНДР — що відомо

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ході візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї глава КНДР Кім Чен Ин пообіцяв російському диктатору підтримку у війні проти України. Він зробив це відкрито та не завуальовано.

Натомість в Україні зазначили, що російський диктатор Володимир Путін та диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно підписали договір про військове партнерство між двома терористичними режимами – російським та північнокорейським. Це повністю знецінює усі заборонні міжнародні інструменти та ООН, як таку.