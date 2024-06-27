"Не бачимо сенсу": у Міноборони розповіли, чому проти продовження терміну оновлення даних у ТЦК

Кінцевий термін спливає 16 липня

Міністерство оборони не підтримує рішення продовжити термін оновлення даних військовозобов’язаними з 60 до 150 днів. Там вважають, що у цьому немає потреби.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, державі потрібно розуміти, скільки громадян можуть захищати Україну.

"Ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно, якомога швидше оновити військово-облікову базу, аби усвідомлювати, скільки українців придатні, аби захищати Батьківщину", — підкреслив речник.

Лазуткін нагадав, що військовозобов'язані українці можуть оновити свої дані зп допомогою застосунку "Резерв+" чи звернувшись до ЦНАП та ТЦК. Він зазначив, що ця процедура займає кілька хвилин.

Нагадаємо, 25 червня народний депутат Володимир Ар’єв заявив, що Міністерство оборони нібито підтримало ініціативу продовження терміну оновлення даних військовозобов’язаними з 60 до 150 днів. Проте пізніше стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров не підтримав цей законопроєкт.