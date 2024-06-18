Оновлення в "Резерв+": три нововведення, якими поповнився додаток

Крім позитивних моментів та користі, є також збої та помилки

В українському додатку "Резерв+" з’явилися нові корисні функції, які дають більше можливостей військовозобов’язаним. Ще одну поки що лише анонсували і зараз вона перебуває на стадії розробки, проте вже найближчими днями стане доступною.

"Телеграф" розповідає, які зміни внесли до програми та які у них є переваги. При цьому, крім позитивних моментів та користі, є також збої та помилки. Однак над ними вже посилено працюють.

Завдяки одній з нововведених функцій військовозобов’язаним тепер не доведеться носити один паперовий документ, який може стати в нагоді при перевірці даних.

Електронний військовий квиток

18 червня у додатку "Резерв+" запровадили нову функцію — Е-квиток. Це альтернатива паперовому зразку. Адвокат Дар’я Тарасенко пояснила, що відтепер військовозобов’язані можуть надавати електронний квиток за допомогою QR-коду. Проте чинним також залишається паперовий. Кожен сам вирішує, який варіант йому зручніший.

Що ще важливо знати:

Військово-обліковий документ в електронній формі та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу;

Отримати військовий квиток в електронній формі можна лише у "Резерві+";

Встановлювати програму "Резерв+" необов’язково кожному. Це для тих, хто хоче оновити в такий спосіб дані або отримати Е-квиток.

Людина може не носити з собою паперовий ВОД, якщо у нього електронна;

Військовий квиток/тимчасове посвідчення старого зразка залишається чинним;

Громадяни можуть роздрукувати QR-код і пред’являти його у разі потреби, але надійніше робити це з програми на телефоні.

"Якщо ви ще не змогли завантажити нову версію Резерву або згенерувати QR-код, просимо трохи почекати. Протягом дня документ з’явиться у всіх військовозобов’язаних, дані про які є в реєстрі Оберіг", — зазначила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

Виправлення даних

Ще одна функція, яку додали в "Резерв +", — виправлення даних онлайн. Її можна використовувати лише у двох випадках:

Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг";

Дані не знайдені – для всіх військовозобов’язаних, хто отримав таке повідомлення у додатку "Резерв+".

Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до Реєстру "Оберіг" для виправлення даних.

Дані про броню

У "Резерв+" незабаром з’явиться документ про бронювання. Імовірно, його буде доступно вже 22 червня. Про це сказала Катерина Чорногоренко.

Наразі ще не всі дані було внесено операторами територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про всі нюанси нової функції у додатку читайте у матеріалі "Телеграфа": "Е-військовий квиток у "Резерв+": адвокат роз’яснила, що це і як він працюватиме".

Нагадаємо, раніше військовий адвокат Сергій Дубок розповів "Телеграфу" про те, що робити, якщо у "Резерв+" висвічується статус "У розшуку".