Потрібна не демобілізація: у Раді пояснили, що робити з тими, хто довго воює

Необхідно сконцентруватися та підготувати резерв

Питання демобілізації військових, які вже понад два роки воюють в ЗСУ, не може бути розглянуто до тих пір, поки армія не сформує потужні резерви. Разом з тим, більш-менш зрозуміла ситуація з резервами буде після 16 липня, коли спливе термін оновлення даних в ТЦК.

Таку думку виданню "Телеграф" висловив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Здебський. Повний текст читайте у матеріалі: Референдум і ніякої демобілізації: що пропонують у Раді по зміні мобілізаційного віку до 20 та 50 років

"Для мене як військового в минулому, потрібно, щоб у мене був резерв. Вибачте, не закон про демобілізацію, а резерв! Два-три місяці "на нулі" побув максимум, а далі вже психологічно тяжко. Відвели, а далі вже зайшли нормальні хлопці, які мої позиції не здадуть. Це буде найкращий закон про демобілізацію: захистити те, що є, а краще – відвоювати своє", — мовив Здебський.

За словами нардепа, до цього моменту питання про демобілізацію не стоїть апріорі.

"Наші сусіди рашисти демобілізацію не проводять, а у нас чомусь [про це] кричать. Зараз треба максимум сконцентруватися і підготувати резерв", — пояснив Здебський.

Більш-менш зрозуміла ситуація з резервами буде після 16 липня, коли, згідно з новим мобілізаційним законодавством, спливе термін оновлення даних в ТЦК, додав народний обранець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи будуть за новим законом про мобілізацію в Україні закликати на службу аспірантів. У законі прописано, хто має право на відстрочку.