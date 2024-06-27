Нужна не демобилизация: в Раде объяснили, что делать с теми, кто долго воюет

Необходимо сконцентрироваться и подготовить резерв

Вопрос демобилизации военных, уже более двух лет воюющих в ВСУ, не может быть рассмотрен до тех пор, пока армия не сформирует мощные резервы. Вместе с тем, более или менее понятная ситуация с резервами последует после 16 июля, когда истечет срок обновления данных в ТЦК.

Такое мнение "Телеграфу" высказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от фракции "Слуга народа" Юрий Здебский. Полный текст читайте в материале: Референдум и никакой демобилизации: что предлагают в Совете по изменению мобилизационного возраста до 20 и 50 лет

"Для меня как военного в прошлом, нужно, чтобы у меня был резерв. Извините, не закон о демобилизации, а резерв! Два-три месяца "на нуле" побывал максимум, а дальше уже психологически тяжело. Отвели, а дальше уже зашли нормальные ребята, которые мои позиции не сдадут. Это будет лучший закон о демобилизации: защитить то, что есть, а лучше отвоевать свое», — сказал Здебский.

По словам нардепа, до этого момента вопрос о демобилизации не стоит априори.

"Наши соседи решить демобилизацию не проводят, а у нас почему-то [об этом] кричат. Сейчас надо максимум сконцентрироваться и подготовить резерв", — пояснил Здебский.

Более или менее понятная ситуация с резервами последует после 16 июля, когда, согласно новому мобилизационному законодательству, истечет срок обновления данных в ТЦК, добавил народный избранник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будут ли по новому закону о мобилизации в Украине призывать на службу аспирантов. В законе прописано, кто имеет право на отсрочку.