Ви з роду добрих людей, якщо маєте таке прізвище: перевірте своє у списку

Усього таких родових імен близько 20

Серед різноманітних українських прізвищ є ті, які наші предки давали виключно добрим людям за їхню поведінку та характер. Вони завжди відрізнялися своїми вчинками та добрим серцем.

Про це пише мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Усього таких родових імен налічується близько 20.

Так, спокійна і добра людина, яка нікому ніколи не побажала зла і робила виключно справедливі вчинки, могла отримати одне з таких прізвищ: Тихий, Благий, Тишко чи Тихенький.

У регіонах також були поширені такі прізвища для цих людей:

Делікатний;

Ласкавий;

Коханий;

Субтельний;

Мирний;

Будь-який;

Мірош;

Сладкий;

Святий;

Добрий;

Добрий;

Тихун.

За словами мовознавця, добродушним людям ще могли давати такі прізвища: Шовковий чи Оксамитовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, щоб захистити від зла цілий рід. Усього їх налічується близько 40, але насправді може бути набагато більше. Люди в ті часи вірили, що прізвище несе в собі велику силу і здатне впоратися зі злом.