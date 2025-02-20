Пояс Усика залишиться у Британії: прогноз букмекерів на чемпіонський бій Дюбуа — Паркер

Ймовірно, наступним суперником українського чемпіона знову стане британець

У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться грандіозний вечір профі-боксу Бетербієв — Бівол 2. У головному поєдинку андеркарда на ринг вийдуть британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) та новозеландець Джозеф Паркер (35-3, 23 KO).

На думку фахівців, британець збереже свій чемпіонський пояс за версією IBF у надважкій вазі. Про це повідомляє Favbet.

На думку аналітиків, найімовірніше, "Динаміт" нокаутує суперника. На цей результат букмекери пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,80. Якщо дійде до суддівських записок, то тут перевага Дюбуа мінімальна – коефіцієнт 4,33 за британця та 5,00 – за новозеландця. Достроковий тріумф Паркера оцінюється коефіцієнтом 8,00, а нічия – 17,00.

Прогноз букмекерів на бій Дюбуа — Паркер:

Favbet: перемога Дюбуа 1,38 — нічия 17,00 — перемога Паркера 3,45

William Hill: 1,40 — 21,00 — 3,00

Нагадаємо, Даніель отримав чемпіонський титул IBF фактично з рук Олександра Усика. "Кіт" добровільно віддав пояс, який розіграли Дюбуа та Ентоні Джошуа, а сам провів реванш із Тайсоном Ф’юрі. Після перемоги українця на ринг раптово вийшов "Динаміт" і зажадав реваншу з Усиком. Очікується, що український чемпіон зійдеться в ринзі з переможцем "дуелі" Дюбуа — Паркер. Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цей чемпіонський бій.

Найкращі моменти бою Дюбуа — Джошуа

Напередодні стартував медіатиждень шоу Бетербієв — Бівол 2. 18 лютого боксери взяли участь в офіційній церемонії прибуття в Ер-Ріяд, а наступного дня бійці провели відкриті тренування.