Цими прізвищами пращури намагалися захистити людей від зла: перевірте своє у списку

Відзначено близько 40 таких родових імен, але насправді їх набагато більше

Наші пращури давали раніше прізвища не просто так, і кожна з них несе певний сенс і може відкрити завісу на цікаву історію її створення. Наприклад, у великому списку родових імен є також прізвища, якими намагалися захистити від зла цілий рід.

Багато років тому люди вірили, що прізвище має велику силу і може вплинути на долю людини й навіть відігнати все погане від неї. Про це йдеться у книзі "Українські прізвища прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – на початку XIX століття" І. Фаріон.

Деяким дітям від народження давали родові імена, пов’язані із природою. Вони могли бути схожими від назви рослини, овочів, фруктів, дерева та іншого.

Загалом зазначено близько 40 таких родових імен. Однак, це далеко не все.

Прізвища, якими раніше намагалися захистити рід:

Прізвища, пов’язані з деревами та чагарниками – Дуб, Дубовий, Дубовський, Дубицький, Дубенко, Липка, Граб, Кленовий, Слива, Соснич.

Прізвища, які походять від назв трав’янистих рослин – Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвінченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко.

Родові імена за назвами плодів та частин рослин – Корінь, Гілкова, Лоза, Ягода, Жолудь, Квітка, Лозовий, Лозинський, Качан.

Прізвища від назви від грибів та овочів – Боровик, Вільховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкін, Огурцов, Цибуля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища давали людям раніше, щоб захистити їх від нечисті. Усі мають одну особливість.