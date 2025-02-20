Справді диктатор? Як республіканці США відреагували на заяви Трампа про Зеленського

Деякі політики-республіканці вважають дії Трампа щодо України правильними

Президент США Дональд Трамп озвучив низку критичних заяв на адресу України та її президента Володимира Зеленського. Він заявив, що Україна нібито "нічого не зробила" за три роки повномасштабної війни з Росією, а також звинуватив Зеленського у "диктатурі". Думки республіканців у Сенаті США розділилися.

"Телеграф" зробив добірку заяв сенаторів-республіканців.

Хто критикував Трампа

Колишній віце-президент США Майк Пенс засудив слова Трампа та заявив, що війну розпочала не Україна, а Росія. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер").

"Україна не розпочинала цю війну. Росія розпочала неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має бути побудована на правді. Росія вторглася в Україну під час найбільшого нападу в Європі з часів Другої світової війни", — написав політик.

Такої думки дотримується відставний генерал Дон Бейкон. Він назвав Володимира Путіна диктатором і заявив, що не прийматиме "подвійного мислення а-ля Джорд Орвелл".

Сенатор Роджер Уікер назвав Володимира Путіна військовим злочинцем та звинуватив його у порушенні норм міжнародного права.

"Його треба заарештувати, притягнути до відповідальності і, ймовірно, стратити", — сказав політик.

Хто підтримав Трампа

Конгресвумен Вікторія Спартц зазначила, що Дональд Трамп "зробив багато важливих зауважень", тоді як Володимир Зеленський та Джо Байден "підставили американський та український народи".

Раніше "Телеграф" писав, що влада України почала мірятися рейтингами Зеленського і Трампа.