Вы из рода добрейших людей, если имеете такую фамилию: проверьте свою в списке

Всего таких родовых имен порядка 20

Среди разнообразных украинских фамилий есть те, которые наши предки давали исключительно добрым людям за их поведение и характер. Они всегда отличались своими поступками и добрым сердцем.

Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Всего таких родовых имен насчитывается около 20.

Так, спокойный и добрый человек, который никому никогда не пожелал зла и делал исключительно справедливые поступки, мог получить одну из таких фамилий: Тихий, Благый, Тышко или Тыхенький.

В части регионах также были распространены следующие фамилии для этих людей:

Деликатный;

Ласкавый;

Коханый;

Субтельный;

Мирный;

Любый;

Мирош;

Солодкый;

Святый;

Добрий;

Добрый;

Тыхун.

По словам языковеда, добродушным людям еще могли давать такие фамилии: Шовковый или Оксамытовый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, чтобы защитить от зла целый род. Всего их насчитывается порядка 40, но на самом деле может быть намного больше. Люди в те времена верили, что фамилия несет в себе большую силу и способна справиться со злом.