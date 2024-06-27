Вы из рода добрейших людей, если имеете такую фамилию: проверьте свою в списке
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Всего таких родовых имен порядка 20
Среди разнообразных украинских фамилий есть те, которые наши предки давали исключительно добрым людям за их поведение и характер. Они всегда отличались своими поступками и добрым сердцем.
Об этом пишет языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии". Всего таких родовых имен насчитывается около 20.
Так, спокойный и добрый человек, который никому никогда не пожелал зла и делал исключительно справедливые поступки, мог получить одну из таких фамилий: Тихий, Благый, Тышко или Тыхенький.
В части регионах также были распространены следующие фамилии для этих людей:
- Деликатный;
- Ласкавый;
- Коханый;
- Субтельный;
- Мирный;
- Любый;
- Мирош;
- Солодкый;
- Святый;
- Добрий;
- Добрый;
- Тыхун.
По словам языковеда, добродушным людям еще могли давать такие фамилии: Шовковый или Оксамытовый.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, чтобы защитить от зла целый род. Всего их насчитывается порядка 40, но на самом деле может быть намного больше. Люди в те времена верили, что фамилия несет в себе большую силу и способна справиться со злом.