Унікальні українські прізвища: перевірте, чи є ваше у списку
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Усього таких родових імен є 37
Крім широко поширених та найпопулярніших українських прізвищ є й ті, які є унікальними та вкрай рідкісними. Кожне з них має менше сотні носіїв по всій країні.
"Телеграф" розповідає, які прізвища зараз дуже складно зустріти. Деякі з цих родових імен пов’язані з українськими містами, деякі з характером та звичками, зовнішністю, а також родом діяльності.
Усього налічується 37 таких прізвищ. Однак насправді визначити повний список практично неможливо, оскільки останній перепис населення проводився давно, а відтоді багато людей померло або змінило особисті дані.
Згідно з інформацією з відкритих джерел, найрідкісніші прізвища в Україні:
- Афендик — 4 носії.
- Базіка — 4 носії.
- Бандера — 22, і більшість живе у Стрию.
- Безгрішна і Безгрішний — сумарно 10 носіїв.
- Безмозкий і Безмозка — 20 носіїв.
- Бідось — 35 носіїв.
- Брехун — 73 носії.
- Вирвикаша — 75 носіїв.
- Воїн — 74 носії.
- Гадюка — 39 носіїв.
- Гірчиця — 36 носіїв.
- Дзеркаль — 79 носіїв.
- Добрийдень — 4 носії, Деньдобрий — 46 носіїв і Добрийвечір — 21 носій.
- Загубигорілка — 19 носіїв.
- Загубинога — 23 носії.
- Золотко — 50 носіїв.
- Київ — 40 носіїв, Дніпро — 6, Житомир — 1, 8 - Львів, 4 - Херсон, 2 - Одеса.
- Листопаденко — 3 носії.
- Ляля — 51 носій.
- Недайборщ — 92 носії.
- Непийпиво. Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб.
- Обійдихата — 47 носіїв.
- Палилюлька — 22 носії.
- Печиборщ — 77 носіїв.
- Пиво — 79 носіїв.
- Поцілуй — 17 носіїв.
- Рільник. Рідкісний випадок, коли пов'язане з професією прізвище непопулярне — лише 7 носіїв.
- Річка — 40 носіїв.
- Ромашка — 91 носій.
- Секретний — 22 носії.
- Сонечко — 4 носії.
- Товчигречка — 87 носіїв.
- Убийсобака — 28 носіїв.
- Україна. Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб
- Червоноокий — 16 носіїв.
- Чорнооченко — 15 носіїв.
- Янгол — 36 носіїв.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, пов’язаним із музикою.