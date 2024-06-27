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Унікальні українські прізвища: перевірте, чи є ваше у списку

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Які прізвища вважаються найрідкіснішими в Україні Новина оновлена 27 червня 2024, 16:56
Які прізвища вважаються найрідкіснішими в Україні. Фото Facebook

Усього таких родових імен є 37

Крім широко поширених та найпопулярніших українських прізвищ є й ті, які є унікальними та вкрай рідкісними. Кожне з них має менше сотні носіїв по всій країні.

"Телеграф" розповідає, які прізвища зараз дуже складно зустріти. Деякі з цих родових імен пов’язані з українськими містами, деякі з характером та звичками, зовнішністю, а також родом діяльності.

Усього налічується 37 таких прізвищ. Однак насправді визначити повний список практично неможливо, оскільки останній перепис населення проводився давно, а відтоді багато людей померло або змінило особисті дані.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, найрідкісніші прізвища в Україні:

  • Афендик — 4 носії.
  • Базіка — 4 носії.
  • Бандера — 22, і більшість живе у Стрию.
  • Безгрішна і Безгрішний — сумарно 10 носіїв.
  • Безмозкий і Безмозка — 20 носіїв.
  • Бідось — 35 носіїв.
  • Брехун — 73 носії.
  • Вирвикаша — 75 носіїв.
  • Воїн — 74 носії.
  • Гадюка — 39 носіїв.
  • Гірчиця — 36 носіїв.
  • Дзеркаль — 79 носіїв.
  • Добрийдень — 4 носії, Деньдобрий — 46 носіїв і Добрийвечір — 21 носій.
  • Загубигорілка — 19 носіїв.
  • Загубинога — 23 носії.
  • Золотко — 50 носіїв.
  • Київ — 40 носіїв, Дніпро — 6, Житомир — 1, 8 - Львів, 4 - Херсон, 2 - Одеса.
  • Листопаденко — 3 носії.
  • Ляля — 51 носій.
  • Недайборщ — 92 носії.
  • Непийпиво. Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб.
  • Обійдихата — 47 носіїв.
  • Палилюлька — 22 носії.
  • Печиборщ — 77 носіїв.
  • Пиво — 79 носіїв.
  • Поцілуй — 17 носіїв.
  • Рільник. Рідкісний випадок, коли пов'язане з професією прізвище непопулярне — лише 7 носіїв.
  • Річка — 40 носіїв.
  • Ромашка — 91 носій.
  • Секретний — 22 носії.
  • Сонечко — 4 носії.
  • Товчигречка — 87 носіїв.
  • Убийсобака — 28 носіїв.
  • Україна. Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб
  • Червоноокий — 16 носіїв.
  • Чорнооченко — 15 носіїв.
  • Янгол — 36 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, пов’язаним із музикою.

Теги:
#Україна #Історія #Прізвище