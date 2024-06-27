Унікальні українські прізвища: перевірте, чи є ваше у списку

Усього таких родових імен є 37

Крім широко поширених та найпопулярніших українських прізвищ є й ті, які є унікальними та вкрай рідкісними. Кожне з них має менше сотні носіїв по всій країні.

"Телеграф" розповідає, які прізвища зараз дуже складно зустріти. Деякі з цих родових імен пов’язані з українськими містами, деякі з характером та звичками, зовнішністю, а також родом діяльності.

Усього налічується 37 таких прізвищ. Однак насправді визначити повний список практично неможливо, оскільки останній перепис населення проводився давно, а відтоді багато людей померло або змінило особисті дані.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, найрідкісніші прізвища в Україні:

Афендик — 4 носії.

— 4 носії. Базіка — 4 носії.

— 4 носії. Бандера — 22, і більшість живе у Стрию.

22, і більшість живе у Стрию. Безгрішна і Безгрішний — сумарно 10 носіїв.

і — сумарно 10 носіїв. Безмозкий і Безмозка — 20 носіїв.

і — 20 носіїв. Бідось — 35 носіїв.

— 35 носіїв. Брехун — 73 носії.

— 73 носії. Вирвикаша — 75 носіїв.

— 75 носіїв. Воїн — 74 носії.

— 74 носії. Гадюка — 39 носіїв.

— 39 носіїв. Гірчиця — 36 носіїв.

— 36 носіїв. Дзеркаль — 79 носіїв.

— 79 носіїв. Добрийдень — 4 носії, Деньдобрий — 46 носіїв і Добрийвечір — 21 носій.

— 4 носії, — 46 носіїв і — 21 носій. Загубигорілка — 19 носіїв.

— 19 носіїв. Загубинога — 23 носії.

— 23 носії. Золотко — 50 носіїв.

— 50 носіїв. Київ — 40 носіїв, Дніпро — 6, Житомир — 1, 8 - Львів , 4 - Херсон , 2 - Одеса .

— 40 носіїв, — 6, — 1, 8 - , 4 - , 2 - . Листопаденко — 3 носії.

— 3 носії. Ляля — 51 носій.

— 51 носій. Недайборщ — 92 носії.

— 92 носії. Непийпиво . Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб.

. Прізвище козацького походження, яке мають 79 осіб. Обійдихата — 47 носіїв.

— 47 носіїв. Палилюлька — 22 носії.

— 22 носії. Печиборщ — 77 носіїв.

— 77 носіїв. Пиво — 79 носіїв.

— 79 носіїв. Поцілуй — 17 носіїв.

— 17 носіїв. Рільник . Рідкісний випадок, коли пов'язане з професією прізвище непопулярне — лише 7 носіїв.

. Рідкісний випадок, коли пов'язане з професією прізвище непопулярне — лише 7 носіїв. Річка — 40 носіїв.

— 40 носіїв. Ромашка — 91 носій.

— 91 носій. Секретний — 22 носії.

— 22 носії. Сонечко — 4 носії.

— 4 носії. Товчигречка — 87 носіїв.

— 87 носіїв. Убийсобака — 28 носіїв.

— 28 носіїв. Україна . Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб

. Назва нашої країни стала прізвищем для 26 осіб Червоноокий — 16 носіїв.

— 16 носіїв. Чорнооченко — 15 носіїв.

— 15 носіїв. Янгол — 36 носіїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які прізвища наші предки давали людям, пов’язаним із музикою.