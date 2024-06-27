Уникальные украинские фамилии: проверьте, есть ли в списке ваша

Всего таких родовых имен есть 37

Помимо широко распространенных и самых популярных украинских фамилий есть и те, которые являются уникальными и крайне редкими. У каждой из них менее сотни носителей во всей стране.

"Телеграф" рассказывает, какие фамилии сейчас крайне сложно встретить. Некоторые из этих родовых имен связаны с украинскими городами, некоторые — с характером и привычками, внешностью, а также родом деятельности.

Всего насчитывается 37 таких фамилий. Однако на самом деле, определить полный список практически невозможно, поскольку последняя перепись населения проводилась давно, а с тех пор многие люди умерли или поменяли личные данные.

Согласно информации из открытых источников, самые редкие фамилии в Украине это:

Афендик — 4 носителя.

Базика — 4 носителя.

Бандера — 22, и большинство живет в Стрые.

Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей.

Безмозкий и Безмозка — 20 носителей.

Бидось — 35 носителей.

Брехун — 73 носителя.

Вырвыкаша — 75 носителей.

Воин — 74 носителя.

Гадюка — 39 носителей.

Гирчыця — 36 носителей.

Дзеркаль — 79 носителей.

Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель.

Загубигорилка — 19 носителей.

Загубинога — 23 носителя.

Золотко — 50 носителей.

Кийив — 40 носителей, Днипро — 6, Житомир — 1, 8 — Львив, 4 — Херсон, 2 — Одеса.

Листопаденко — 3 носителя.

Ляля — 51 носитель.

Недайборщ — 92 носителя.

Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.

Обийдыхата — 47 носителей.

Палилюлька — 22 носителя.

Печиборщ — 77 носителей.

Пиво — 79 носителей.

Поцилуй — 17 носителей.

Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей.

Ричка — 40 носителей.

Ромашка — 91 носитель.

Секретный — 22 носителя.

Сонечко — 4 носителя.

Товчигречка — 87 носителей.

Убийсобака — 28 носителей.

Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек

Червоноокий — 16 носителей.

Чорнооченко — 15 носителей.

Янгол — 36 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, которые связаны с музыкой.