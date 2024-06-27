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Уникальные украинские фамилии: проверьте, есть ли в списке ваша

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Какие фамилии считаются самыми редкими в Украине Новость обновлена 27 июня 2024, 16:56
Какие фамилии считаются самыми редкими в Украине. Фото Facebook.com

Всего таких родовых имен есть 37

Помимо широко распространенных и самых популярных украинских фамилий есть и те, которые являются уникальными и крайне редкими. У каждой из них менее сотни носителей во всей стране.

"Телеграф" рассказывает, какие фамилии сейчас крайне сложно встретить. Некоторые из этих родовых имен связаны с украинскими городами, некоторые — с характером и привычками, внешностью, а также родом деятельности.

Всего насчитывается 37 таких фамилий. Однако на самом деле, определить полный список практически невозможно, поскольку последняя перепись населения проводилась давно, а с тех пор многие люди умерли или поменяли личные данные.

Согласно информации из открытых источников, самые редкие фамилии в Украине это:

  • Афендик — 4 носителя.
  • Базика — 4 носителя.
  • Бандера — 22, и большинство живет в Стрые.
  • Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей.
  • Безмозкий и Безмозка — 20 носителей.
  • Бидось — 35 носителей.
  • Брехун — 73 носителя.
  • Вырвыкаша — 75 носителей.
  • Воин — 74 носителя.
  • Гадюка — 39 носителей.
  • Гирчыця — 36 носителей.
  • Дзеркаль — 79 носителей.
  • Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель.
  • Загубигорилка — 19 носителей.
  • Загубинога — 23 носителя.
  • Золотко — 50 носителей.
  • Кийив — 40 носителей, Днипро — 6, Житомир — 1, 8 — Львив, 4 — Херсон, 2 — Одеса.
  • Листопаденко — 3 носителя.
  • Ляля — 51 носитель.
  • Недайборщ — 92 носителя.
  • Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.
  • Обийдыхата — 47 носителей.
  • Палилюлька — 22 носителя.
  • Печиборщ — 77 носителей.
  • Пиво — 79 носителей.
  • Поцилуй — 17 носителей.
  • Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей.
  • Ричка — 40 носителей.
  • Ромашка — 91 носитель.
  • Секретный — 22 носителя.
  • Сонечко — 4 носителя.
  • Товчигречка — 87 носителей.
  • Убийсобака — 28 носителей.
  • Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек
  • Червоноокий — 16 носителей.
  • Чорнооченко — 15 носителей.
  • Янгол — 36 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, которые связаны с музыкой.

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#Украина #История #Фамилия