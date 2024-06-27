Уникальные украинские фамилии: проверьте, есть ли в списке ваша
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Всего таких родовых имен есть 37
Помимо широко распространенных и самых популярных украинских фамилий есть и те, которые являются уникальными и крайне редкими. У каждой из них менее сотни носителей во всей стране.
"Телеграф" рассказывает, какие фамилии сейчас крайне сложно встретить. Некоторые из этих родовых имен связаны с украинскими городами, некоторые — с характером и привычками, внешностью, а также родом деятельности.
Всего насчитывается 37 таких фамилий. Однако на самом деле, определить полный список практически невозможно, поскольку последняя перепись населения проводилась давно, а с тех пор многие люди умерли или поменяли личные данные.
Согласно информации из открытых источников, самые редкие фамилии в Украине это:
- Афендик — 4 носителя.
- Базика — 4 носителя.
- Бандера — 22, и большинство живет в Стрые.
- Безгришна и Безгришный — суммарно 10 носителей.
- Безмозкий и Безмозка — 20 носителей.
- Бидось — 35 носителей.
- Брехун — 73 носителя.
- Вырвыкаша — 75 носителей.
- Воин — 74 носителя.
- Гадюка — 39 носителей.
- Гирчыця — 36 носителей.
- Дзеркаль — 79 носителей.
- Добрыйдень — 4 носителя, Деньдобрый — 46 носителей и Добрыйвечир — 21 носитель.
- Загубигорилка — 19 носителей.
- Загубинога — 23 носителя.
- Золотко — 50 носителей.
- Кийив — 40 носителей, Днипро — 6, Житомир — 1, 8 — Львив, 4 — Херсон, 2 — Одеса.
- Листопаденко — 3 носителя.
- Ляля — 51 носитель.
- Недайборщ — 92 носителя.
- Непийпиво. Фамилия казацкого происхождения, которую имеют 79 человек.
- Обийдыхата — 47 носителей.
- Палилюлька — 22 носителя.
- Печиборщ — 77 носителей.
- Пиво — 79 носителей.
- Поцилуй — 17 носителей.
- Рильнык. Редкий случай, когда связанная с профессией фамилия непопулярна — всего 7 носителей.
- Ричка — 40 носителей.
- Ромашка — 91 носитель.
- Секретный — 22 носителя.
- Сонечко — 4 носителя.
- Товчигречка — 87 носителей.
- Убийсобака — 28 носителей.
- Украина. Название нашей страны стало фамилией для 26 человек
- Червоноокий — 16 носителей.
- Чорнооченко — 15 носителей.
- Янгол — 36 носителей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали людям, которые связаны с музыкой.