Изменения для украинских пенсионеров в ЕС: что предусматривает новая резолюция Совета Европы

Это усилит социальное обеспечение пожилых людей

Украинские пенсионеры смогут получать пенсию в Европе. В ПАСЕ приняли ответную резолюцию. Напомним, в Украине в июле предусмотрена надбавка к пенсии отдельным категориям.

О пенсиях в Европе сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Указанная резолюция поступила в ПАСЕ по его инициативе.

"Согласно принятой резолюции, украинским пенсионерам должен быть официально предоставлен статус пенсионера в странах Европы, где они проживают. А соответственно, они должны получать пенсии в этих странах", — отметил нардеп.

По его словам, это усилит социальное обеспечение пожилых людей, в том числе на медицинскую помощь. Необходимая медицинская помощь должна включать в себя экстренную помощь и необходимое лечение болезней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после окончания действия временной защиты беженцев в ЕС. По мнению профессионального демографа, страны Европы готовы пойти на разные шаги, чтобы активные и молодые украинцы остались в ЕС.

Дело в том, что население Европы стареет и таким образом европейцы смогут решить ряд своих демографических вопросов.