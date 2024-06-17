В антикорупціонерів "золоті унітази"? НАБУ витрачає мільйони на ремонт вбиралень

Тендер виграла компанія, до якої вже були питання

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), яке нещодавно втрапило у скандал через витік даних, опублікувало на сайті "Прозоро" цікавий тендер. Йдеться про послуги з ремонту туалетів на суму у 3 мільйони 80 тисяч гривень.

Виконавця послуг вже знайшли ― ним стало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Порта Нова". Відповідний тендер опублікований на Prozorro.

Ремонт туалетів для НАБУ на 3 млн грн

Очікувана вартість тендеру на послуги для антикорупціонерів складала понад 4 мільйони гривень. Але за результатами аукціону вона знизилась на чверть, пише UNN.

У тендерній документації йдеться про те, що в НАБУ збираються зробити капітальний ремонт вбиралень. У будівлі збираються замінити не лише унітази, а навіть вимикачі та розетки.

Основна інформація про тендер НАБУ

Що стосується виконавця робіт, то "Порта Нова" є доволі "молодою" компанією. Вона зареєстрована 1 грудня 2023 року, а статусний капітал складає усього 1000 гривень. Саме ця компанія виграла тендер на ремонт адміністративної будівлі Нацбанку.

Проте з’явились питання до документації, а точніше до довідок про ремонти, які датовані 01.12.23 та 02.12.23. Тобто, у день та на наступний день після реєстрації ТОВ. Через це "Порта Нова" була дискваліфікована.

Цікаво, що у лютому НАБУ замовляло дві послуги з прочистки каналізації в адміністративних будівлях. За них заплатили трохи більш як 30 тисяч гривень.

Ще один тендер на ремонт туалетів у столиці оголосила Національна поліція. Проте його вартість ще більша ― понад 3,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що по справі про злив НАБУ з’явились нові дані. Команда Bihus.info провела розслідування, щоб виявити, хто міг бути причетним до багаторічного витоку інформації.